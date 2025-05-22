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09:49, 22 мая 2025Спорт

Овечкин показал дорогой подарок от Малкина и Кросби

Хоккеисты Малкин и Кросби подарили Александру Овечкину часы Rolex
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин показал дорогой подарок от форвардов «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина и Сидни Кросби. Об этом сообщается на сайте лиги.

Малкин и Кросби подарили Овечкину часы Rolex. «Потрясающий подарок от моих старых друзей, Жени и Сида! Спасибо, ребята!» — сказал хоккеист.

Ранее Овечкина заметили в казино в США. Хоккеист находился в заведении вместе с одноклубником Коннором Макмайклом и играл в блэкджек.

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

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