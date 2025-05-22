Появилось фото со врезавшимся в пятиэтажку в российском городе беспилотником

Опубликовано фото со врезавшимся в пятиэтажку в Туле беспилотником

Опубликовано фото со врезавшимся в пятиэтажку в Туле беспилотником. Снимок устройства появился у издания Baza в Telegram-канале.

Кроме жилого дома, в результате взрыва пострадали несколько автомобилей. Сейчас пятиэтажку в российском городе оцепили, жильцов эвакуировали.

Также обломки дрона обнаружили возле местного физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник», расположенного на улице Кутузова.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев пояснил, что одна из частей устройства может содержать взрывчатые вещества. На месте начали работу саперы. Часть улицы Кутузова пришлось перекрыть оперативникам.

В Минобороны заявили, что над Тульской областью за пять часов ночью 22 мая сбили 10 беспилотников. Всего над Россией удалось перехватить 105 дронов.

Атаки дронов произошли также в Московской, Орловской, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Смоленской и Брянской областях.