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08:07, 22 мая 2025Россия

Пожар после десяти волн атак беспилотников в Тульской области сняли на видео

В сети появились кадры пожара в Туле после падения обломков БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Туле

В сети появились кадры пожара в Туле, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале

На них видна горящая на улице трава. Судя по кадрам, площадь пожара незначительная. Точно неизвестно, вызван пожар последствиями атаки беспилотников или же он начался по другой причине.

Тульскую область в ночь на четверг, 22 мая, массово атаковали беспилотники ВСУ. Как сообщал губернатор Дмитрий Миляев, силы ПВО отразили десять волн атак дронов. В результате два человека пострадали, один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома в Туле. Там же обломки дрона со взрывчаткой упали на территорию ФОКа.

По данным Минобороны, за ночь над регионами России сбили 105 беспилотников. Помимо Тульской области, под удар попал Московский регион, Орловская, Курская, Белгородская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская и Брянская области.

ЖЗЛ
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