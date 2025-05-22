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13:56, 22 мая 2025Россия

Вернувшегося спустя 40 лет из Афганистана в Россию «советского солдата» назвали предателем

Депутат МГД Медведев: Вернувшийся из Афганистана Красноперов предал родину
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: RT

Вернувшийся из Афганистана «советский солдат» Сергей Красноперов предал родину. Предателем его назвал в Telegram российский журналист и депутат Московской государственной думы (МГД) Андрей Медведев.

Как сообщалось ранее, самовольно оставивший расположение подразделения в Афганистане Сергей Красноперов присоединился к воевавшим против СССР повстанцам, принял ислам и взял имя Нурмомад. В стране он завел семью и спустя 40 лет вернулся в Россию.

Журналист обратил внимание на лицемерное поведение Красноперова, который возмутился внешностью российских женщин, но не критикует Афганистан за нарушение прав человека и распространенную в стране педофилию.

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«Человек приезжает и сходу начинает рассуждать, как тут что-то не так (...) То есть афганские традиции ему все эти годы были ок? Бача-бази, детская проституция, браки с несовершеннолетними девочками. Но именно тут, в России, кругом харам, по мнению Красноперова», — написал в блоге Медведев.

Он добавил, что Россия не является родиной Красноперова, но она приняла его. «А вот к себе самому он не вернулся. И вряд ли сможет. Потому что все про себя понимает», — подытожил журналист.

Ранее стало известно о противоречиях в истории вернувшегося из Афганистана «советского солдата».

ЖЗЛ
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