Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Маттео Арнальди
Сегодня
19:00 (Мск)
Новак Джокович
Женева
Андрей Рублёв
Сегодня
16:30 (Мск)
Лучано Дардери
Гамбург (м)
Даллас Старз
24 мая
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
12:48, 22 мая 2025Спорт

Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина погибшим в авиакатастрофе хоккеистам

Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина погибшему в авиакатастрофе «Локомотиву»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина разбившейся в авиакатастрофе в 2011 году команде. Его слова приводит РИА Новости.

Хоккеист заявил, что он и его одноклубники верят, что умершие наблюдали за их победой. «Все родные, близкие, кого с нами нет — я верю, что они дают энергию. Спасибо им за это. Мы наконец-то это сделали», — поделился Радулов.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающей серии команда оказалась сильнее челябинского «Трактора». Окончательный счет в серии — 4-1.

Самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился 7 сентября 2011 года. Трагедия произошла при взлете воздушного судна из аэропорта Туношна в Ярославской области. Всего в самолете находились 45 человек, среди которых 37 пассажиров и восемь членов экипажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл европейцам позицию Путина по Украине

    Песков ответил на появляющиеся в СМИ детали разговора Путина и Трампа

    Российские угольные компании начали «занимать до зарплаты»

    Кремль ответил на вопрос о поездке Путина в Донецк и Луганск

    В Кремле прокомментировали возможность проведения переговоров с Киевом в Ватикане

    Песков прокомментировал подготовку крупнейшего обмена пленными

    ФСБ задержала россиянина за госизмену после выполнения им задания ГУР Украины

    Москвичам предсказали грозу

    Пассажирка попыталась попасть в самолет с полными наркотиков сумками

    Песков ответил на вопрос о крестах на гербе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости