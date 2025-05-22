Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина погибшим в авиакатастрофе хоккеистам

Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина погибшему в авиакатастрофе «Локомотиву»

Российский нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина разбившейся в авиакатастрофе в 2011 году команде. Его слова приводит РИА Новости.

Хоккеист заявил, что он и его одноклубники верят, что умершие наблюдали за их победой. «Все родные, близкие, кого с нами нет — я верю, что они дают энергию. Спасибо им за это. Мы наконец-то это сделали», — поделился Радулов.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающей серии команда оказалась сильнее челябинского «Трактора». Окончательный счет в серии — 4-1.

Самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился 7 сентября 2011 года. Трагедия произошла при взлете воздушного судна из аэропорта Туношна в Ярославской области. Всего в самолете находились 45 человек, среди которых 37 пассажиров и восемь членов экипажа.