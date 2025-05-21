«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

«Локомотив» победил «Трактор» и впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» дома одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые в истории выиграл трофей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 21 мая и завершилась со счетом 2:1 в овертайме. На 25-й минуте счет открыл Мартин Гернат. На 53-й минуте счет сравнял Стивен Кэмпфер. В овертайме победную шайбу забросил Максим Шалунов.

«Локомотив» одержал четвертую победу над «Трактором» и выиграл Кубок Гагарина. Окончательный счет в серии — 4-1.

В прошлом сезоне «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина. Команда уступила титул магнитогорскому «Металлургу».