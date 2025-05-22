Раскрыт ущерб от действий уволенного замглавы Кубани

РИА: Уволенному замглавы Кубани Нестеренко вменяют ущерб в 130 млн рублей

Ущерб от действий бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, задержанного за злоупотребления должностными полномочиям, составил 130 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, претензии к Нестеренко связаны с его работой в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» и, в частности, со строительством социальных объектов в новых регионах. Именно он подписывал акты о выполненных работах.

О задержании экс-замглавы Кубани стало известно 22 мая. В его доме и рабочем кабинете прошли обыски.

Днем ранее губернатор Краснодарскогокрая Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко со словами «так продолжаться не может». Глава региона раскритиковал его за перенос сроков ввода в эксплуатацию ряда строящихся объектов социального назначения, в том числе школ и детских садов.

