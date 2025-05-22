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14:19, 22 мая 2025Силовые структуры

Уволенного со словами «так продолжаться не может» зама российского губернатора задержали

В Краснодарском крае задержали бывшего вице-губернатора региона Нестеренко
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае задержали бывшего вице-губернатора региона Александра Нестеренко. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, экс-чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительно, это связано с его предыдущим местом работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края».

Согласно информации источника, в доме и рабочем кабинете Нестеренко проходят обыски.

21 мая глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко со словами «так продолжаться не может». Губернатор раскритиковал его за перенос сроков ввода в эксплуатацию ряда строящихся объектов социального назначения, в том числе школ и детских садов.

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