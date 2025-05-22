Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:01, 22 мая 2025Силовые структуры

Задержание уволенного зама российского губернатора попало на видео

Экс-вице-губернатор Краснодарского края задержан за злоупотребление полномочиями
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание уволенного со словами «так продолжаться не может» зама Краснодарского края Александра Нестеренко попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

На видео показано, как фигурант поднимается по лестнице.

По словам источника РЕН ТВ, предположительно, задержание экс-вице-губернатора связано со строительством социальных объектов на территории новых регионов на предыдущем месте работы. Источник рассказал, что бывший чиновник назначил угодных ему подрядчиков и торги не проводил. Он отметил, что в итоге работа на объектах не выполнялась, при этом все деньги перечислялись вовремя.

Ранее сообщалось, что Нестеренко отстранили по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новая российская ядерная ракета вызвала ажиотаж на Западе. Что о ней известно?

    Названы главные проигравшие от европейских пошлин на российские удобрения

    На Украине заявили о передаче России списка пленных на обмен

    Аномально жаркое лето предрекли нескольким регионам России

    Макрон рассказал об общих целях Франции и Китая по Украине

    Турист попал на марафон в Северную Корею и описал ее словами «не ожидал столько свободы»

    Российские следователи завели дело из-за падения бетонной стены на детей

    Наряд Кэти Холмс на вечеринке оценили в сети фразой «стиль — не самая сильная ее сторона»

    Уничтожение ракетой «Игла» беспилотника ВСУ под Москвой попало на видео

    Диетолог посоветовал способ извлечь максимум пользы из картофеля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости