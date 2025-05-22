Задержание уволенного зама российского губернатора попало на видео

Экс-вице-губернатор Краснодарского края задержан за злоупотребление полномочиями

Задержание уволенного со словами «так продолжаться не может» зама Краснодарского края Александра Нестеренко попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

На видео показано, как фигурант поднимается по лестнице.

По словам источника РЕН ТВ, предположительно, задержание экс-вице-губернатора связано со строительством социальных объектов на территории новых регионов на предыдущем месте работы. Источник рассказал, что бывший чиновник назначил угодных ему подрядчиков и торги не проводил. Он отметил, что в итоге работа на объектах не выполнялась, при этом все деньги перечислялись вовремя.

Ранее сообщалось, что Нестеренко отстранили по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

