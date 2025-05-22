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14:43, 22 мая 2025Экономика

Россиянам раскрыли законный способ взять семейную ипотеку несколько раз

Риелтор Шмелев: Россияне могут законно взять семейную ипотеку четыре раза
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

С конца декабря 2023 года семейную ипотеку в России можно взять единожды, но есть законные способы воспользоваться льготной программой несколько раз. Их раскрыл риелтор Владимир Шмелев в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, есть исключения. Например, если такой кредит был взят до 23 декабря 2023 года и успешно погашен, а в семье на момент подачи новой заявки появился еще один ребенок. Кроме того, кредит можно взять на второго супруга, если он ранее не пользовался этой программой.

«Но тут важно, чтобы по предыдущему льготному займу второй супруг не был созаемщиком или поручителем. Иначе будет считаться, что человек уже воспользовался правом на поддержку государства», — уточнил Шмелев.

Получается, всего можно взять семейную ипотеку четыре раза: два кредита до 23 декабря 2023 года и еще два — после, если в семье родился еще ребенок. По словам риелтора, есть реальные случаи, когда пары покупали таким образом по две-три квартиры.

Ранее председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал ставки по рыночной ипотеке в России лучшей пропагандой чайлдфри. По мнению депутата, проценты по кредитам на жилье нужно снизить, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

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