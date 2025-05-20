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14:48, 20 мая 2025Экономика

Ставки по ипотеке в России назвали лучшей пропагандой чайлдфри

Депутат Слуцкий: Процент по ипотеке в России — лучшая пропаганда чайлдфри
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Недоступные ставки по ипотеке в России назвали лучшей пропагандой чайлдфри. Таким мнением поделился депутат Госдумы, председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя идею запретить по той же причине сериал и фильмы о Гарри Поттере, передает RTVI.

По словам парламентария, рождаемость в стране падает не из-за кинолент, а из-за того, что россияне не могут позволить себе купить жилье. «Процент по ипотеке — вот сейчас лучшая "пропаганда чайлдфри", а не сериалы. Процент по ипотеке надо снижать, а не запрещать сериалы о Гарри Поттере», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее россияне стали массово жаловаться Центробанку на недоступную ипотеку. За первый квартал регулятор получил около 4600 обращений с недовольствами по вопросам жилищного кредитования — это на 60 процентов больше, чем за январь-март прошлого года.

В основном россияне жалуются на семейную ипотеку (жалобы выросли почти в семь раз). Так, потребители жалуются, что банки взимают плату с застройщика за установление пониженной процентной ставки по договору. Из-за этого цена объекта недвижимости растет.

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