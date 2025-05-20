Россияне бросились жаловаться на ипотеку

С начала года ЦБ получил на 60 % процентов больше жалоб на ипотеку от россиян

За I квартал 2025 года Банк России получил 4,6 тысячи жалоб по вопросам ипотечного кредитования — это на 60 процентов больше, чем за январь-март прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В основном россияне жалуются на семейную ипотеку (жалобы выросли почти в семь раз). Так, потребители жалуются, что банки взимают плату с застройщика за установление пониженной процентной ставки по договору. Из-за этого цена объекта недвижимости растет.

Подобная практика появилась в конце 2023 года, когда крупные банки начали вводить для застройщиков комиссии для льготной ипотеки. Если девелопер хотел продавать больше жилья с помощью программ господдержки, ему нужно было платить банку, в котором оформлялась ссуда. У разных игроков размер такой комиссии достигал 4-10 процентов.

С начала 2025 года по май выдача кредитов на жилье в России упала на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Всего в стране выдали 224 тысячи кредитов на общую сумму 949 миллиардов рублей — на 41 процент меньше в денежном эквиваленте.

Тем временем средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума — 4,4 миллиона рублей. Максимального значения достиг и срок кредитования — почти 26 лет.