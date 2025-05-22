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11:03, 22 мая 2025Спорт

Российские игроки подрались в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Россияне «Далласа» и «Эдмонтона» подрались после матча полуфинала Кубка Стэнли
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Клуб «Даллас Старc» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерс» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Статистика доступна на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. После окончания матча произошла массовая потасовка, в которой приняли участие сразу шесть хоккеистов. Из россиян у «Далласа» дрался защитник Илья Любушкин, у «Эдмонтона» — нападающий Василий Подколзин.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет в ночь с 23 на 24 мая.

Ранее стало известно, что по итогам нынешнего сезона обладателем Кубка Стэнли в десятый раз подряд станет российский хоккеист. В каждом клубе-полуфиналисте есть как минимум один россиянин.

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