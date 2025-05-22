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00:03, 23 мая 2025Спорт

Сборная Канады вылетела с чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады покинула чемпионат мира по хоккею, уступив Дании в четвертьфинале
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IIHF

Сборная Канады покинула чемпионат мира по хоккею, уступив Дании в четвертьфинале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Херниге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Канадцы вели на протяжении большей части встречи благодаря шайбе Трэвис Санхайм, который отличился на 46-й минуте. Датчане отыгрались и вырвали победу в самой концовке: на 58-й минуте забил Николай Элерс, а две минуты спустя — Ник Олесен.

Таким образом, канадцы вылетели с чемпионата мира, а датчане прошли в полуфинал турнира. Там они сыграют с командой Швейцарии. В другом полуфинале сойдутся сборные США и Швеции.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Дании и Швеции. Действующими чемпионами мира являются чехи. Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения по решению Международной федерации хоккея.

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