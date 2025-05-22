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22:00, 22 мая 2025Спорт

Тарасова сочла миллион недостаточной компенсацией за уход фигуристки под другой флаг

Тарасова о компенсации за уход Жилиной: «Миллион рублей? Это только за платья»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сочла миллион рублей недостаточной компенсацией за уход фигуристки Вероники Жилиной под флаг другой страны. Слова Тарасовой приводит «ВсеПроСпорт».

«Миллион рублей? Это только за платья. Тренеры стоят дороже. Думаю, спортсмены должны компенсировать стоимость своей подготовки при переходе в другие страны», — заявила Тарасова.

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8 февраля 2021

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина, выразившая желание перейти под флаг Азербайджана, заплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. До этого ФФККР отказала спортсменке в переходе, после чего она выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.

У Жилиной есть азербайджанский паспорт. Спортсменка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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