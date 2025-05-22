В США начнут продавать золотые карты для получения ВНЖ

Глава Минторга Латник: В США запустят сайт по продаже золотых карт для ВНЖ

Администрация американского лидера Дональда Трампа на следующей неделе запустит сайт по продаже «золотых карт» за 5 миллионов долларов, которые дадут обладателям постоянный вид на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом рассказал глава Минторга США Говард Латник в ходе мероприятия Axios в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Я ожидаю, что примерно в течение недели появится интернет-сайт, он будет называться trumpcard.gov», — уточнил министр.

Латник объяснил, что вначале на ресурсе будет свободная регистрация для всех желающих, кто подтвердит заинтересованность в приобретении таких карт. Интерес американского правительства заключается в привлечении средств для оплаты растущих обязательств по госдолгу.

«По сути, каждый, кого я встречаю, кто не является американцем, проявляет интерес к покупке этой карты, если у него есть финансовая возможность», — отметил чиновник.

Ранее Трамп раскрыл дизайн «золотой карты» для получения ВНЖ. Он продемонстрировал карту золотого цвета, украшенную его портретом.