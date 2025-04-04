Трамп раскрыл дизайн «золотой карты» для получения гражданства

Трамп представил дизайн золотой карты за $5 млн для получения гражданства

Президент США Дональд Трамп представил дизайн «золотой карты», которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за пять миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер продемонстрировал карту золотого цвета, украшенную его портретом.

По словам политика, золотая карта будет доступна для приобретения менее чем через две недели.

Ранее суд штата Мэриленд на неопределенный срок заблокировал указ Дональда Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Судья пояснил, что практически каждый ребенок, рожденный на территории США, получает американское гражданство при рождении. «Это закон и традиция нашей страны. И они остаются и будут оставаться статус-кво до разрешения этого дела», — было сказано в решении.