В США заблокировали одно из ключевых решений Трампа

Суд Мэриленда заблокировал указ Трампа об ограничении получения гражданства США

Суд штата Мэриленд на неопределенный срок заблокировал указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Сегодня практически каждый ребенок, рожденный на территории США, получает американское гражданство при рождении. Это закон и традиция нашей страны. И они остаются и будут оставаться статус-кво до разрешения этого дела», — заявила окружной судья Дебора Бордман.

Как отмечают авторы материала, поданный в Мэриленде иск является одним из восьми, которые поступили в суды после подписания Трампом соответствующего указа.

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. Уточняется, что эта мера будет касаться детей, родившихся через 30 дней после вступления указа в силу. Также решение будет применяться в случаях, когда родители незаконно находятся в США, а также в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином.