Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 6 февраля 2025Мир

В США заблокировали одно из ключевых решений Трампа

Суд Мэриленда заблокировал указ Трампа об ограничении получения гражданства США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Суд штата Мэриленд на неопределенный срок заблокировал указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Сегодня практически каждый ребенок, рожденный на территории США, получает американское гражданство при рождении. Это закон и традиция нашей страны. И они остаются и будут оставаться статус-кво до разрешения этого дела», — заявила окружной судья Дебора Бордман.

Как отмечают авторы материала, поданный в Мэриленде иск является одним из восьми, которые поступили в суды после подписания Трампом соответствующего указа.

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. Уточняется, что эта мера будет касаться детей, родившихся через 30 дней после вступления указа в силу. Также решение будет применяться в случаях, когда родители незаконно находятся в США, а также в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин обвинял мужчину в торговле наркотиками и вымогал деньги под видом полицейского

      Автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» задержали

      В российском регионе обезвредили американскую ракету ATACMS

      В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

      Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

      Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

      Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

      44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка

      Женщина очнулась матерью после 14-минутной «смерти»

      В США заблокировали одно из ключевых решений Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше