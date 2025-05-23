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12:33, 23 мая 2025Наука и техника

ИИ-гаджет от экс-дизайнера Apple повесят на шею

Экс-дизайнер Apple создаст ИИ-гаджет в виде плеера, который будут носить на шее
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephen Lam / Reuters

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв создаст гаджет на основе искусственного интеллекта (ИИ), который окажется размером с музыкальный плеер. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Ко, известный точными прогнозами о продуктах Apple, раскрыл подробности проекта предпринимателя Джонни Айва. В апреле появилась информация, что проработавший много лет со Стивом Джобсом бывший главный дизайнер Apple вместо с OpenAI работает над заменой смартфона. Мин-Чи Ко рассказал, что это будет компактный девайс, который появится не раньше 2027 года.

По информации инсайдера, по форме и размерам будущее устройство будет напоминать iPod Shuffle — компактный плеер от Apple. Для удобства его можно будет повесить на шею. Это, по мнению Мин-Чи Ко, самый оптимальный вариант использования, который рассматривает команда Айва.

При этом будущий ИИ-аппарат окажется зависимым от других устройств. Он будет подключаться к смартфону и использовать его вычислительные мощности для работы. Массовое производство девайса начнется в 2027 году. «Сборка и отгрузка будут осуществляться за пределами Китая, чтобы снизить геополитические риски — например, во Вьетнаме», — заметил специалист. По его мнению, подобные ИИ-гаджеты станут популярными в ближайшие годы.

В апреле в Bloomberg рассказали, что в честь 20-летней годовщины с выхода первого iPhone компания Apple представит уникальный смартфон. Девайс будет преимущественным образом изготовлен из стекла.

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