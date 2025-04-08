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15:24, 8 апреля 2025Наука и техника

Один из создателей iPhone разработает смартфон без экрана

The Information: Экс-дизайнер Apple Айв разработает ИИ-смартфон без экрана
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв запланировал создать альтернативный смартфону аппарат без экрана и с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information.

Джонни Айв с 1992 по 2019 годы работал в Apple, он считается одним из создателей iPhone. По информации источников The Information, компания OpenAI недавно приобрела стартап, который основали Айв и нынешний руководитель OpenAI Сэм Альтман. Фирму Айва и Альтмана якобы купили за 500 миллионов долларов.

Инсайдеры рассказали, что компания бывшего главного дизайнера Apple и одного из создателей чат-бота ChatGPT занимается разработкой нового девайса, который может заменить смартфон. Это устройство будет работать на основе ИИ и не получит экрана. Отмечается, что над гаджетом также работают бывшие дизайнеры Apple Тан Тан и Эванс Хэнки.

Журналисты издания напомнили о гаджете AI Pin от компании Humane — это устройство без экрана на основе ИИ, с которым пользователь мог взаимодействовать голосом. Аппарат, который предлагали в качестве замены смартфону, провалился в продаже, а позже Humane закрылась.

В феврале глава компании OpenAI Сэм Альтман раскрыл планы по устройству на основе искусственного интеллекта. Тогда Альтман пообещал, что аппарат будет управляться через голосовые команды.

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