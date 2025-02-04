Создатель ChatGPT пообещал выпустить замену смартфона

Nikkei: OpenAI подтвердила разработку ИИ-устройства вместе с Джонни Айвом

Глава компании OpenAI Сэм Альтман раскрыл планы по устройству на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Альтман заявил в интервью Nikkei.

По словам руководителя OpenAI, которая является создателем чат-бота ChatGPT, компания работает над проектом совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. Фирма готовит портативный гаджет, который будет работать на основе инструментов ИИ и иметь голосовой интерфейс. Альтман пообещал, что аппарат будет управляться через голосовые команды.

Журналисты Nikkei напомнили, что слухи о выпуске замены смартфона от OpenAI ходят с 2024 года. При этом в сентябре источники газеты The New York Times подтвердили, что Джонни Айв создаст альтернативное телефону устройство совместно с OpenAI.

В интервью корейскому изданию The Elec Сэм Альтман также рассказал, что его компания разрабатывает специальный чип, кориентированный на обработку связанных с ИИ запросов. В разговоре с журналистами руководитель OpenAI отказался называть конкретные сроки выхода устройства.

Журналисты The Elec предположили, что новый продукт OpenAI может появиться в 2027 году — спустя 20 лет с момента выхода первого iPhone, изменившего рынок смартфонов.

В середине января глава компании OpenAI Сэм Альтман предсказал скорое появление искусственного суперинтеллекта. По его мнению, подобный ИИ принесет существенную пользу бизнесу и государственным предприятиям.