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10:46, 23 мая 2025Спорт

Бывший футболист «Реала» и «Челси» рассказал об уроках распития водки от россиян

Бывший футболист Макелеле заявил, что Карпин и Мостовой учили его пить водку
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле рассказал, как русские одноклубники учили его пить водку. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист вспомнил, как во времена выступлений за испанскую «Сельту» он общался с Валерием Карпиным и Александром Мостовым. «Они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного», — заявил он.

Макелеле дважды выигрывал Ла Лигу и становился победителем Лиги чемпионов вместе с «Реалом». В составе «Челси» он становился чемпионом Английской премьер-лиги.

Ранее бывший защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказывал, что в России его учили правильно пить водку. Он вспомнил, что на второй день пребывания в Санкт-Петербурге отправился в ресторан, где официант объяснил ему, что водку надо пить, заедая ее борщом.

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