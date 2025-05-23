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22:59, 23 мая 2025Спорт

Бывший тренер сборной высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду

Бывший тренер сборной Быков призвал верить в допуск российских хоккеистов на ОИ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Photoagency Interpress / Russian Look

Бывший тренер сборной Вячеслав Быков высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Решение о допуске сборной России на Олимпиаду зависит от той международной ситуации и обстановки, которая будет на момент принятия решения. Мы можем только надеяться на положительное решение», — заявил Быков.

Ранее портал Sportacentrs заявил о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду. По данным источника, ее место отдадут Франции.

Позднее Международная федерация хоккея (IIHF) опровергла недопуск россиян. «Решение еще не было принято», — сообщили в организации.

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