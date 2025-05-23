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18:12, 23 мая 2025Спорт

Cтало известно о решении IIHF по допуску сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

Sportacentrs: Cборную России по хоккею не допустили на Олимпиаду-2026
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Стало известно о решении Международной федерации хоккея (IIHF) по допуску сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года. Об этом сообщает портал Sportacentrs.

По данным источника, на конгрессе IIHF в Стокгольме было определено, что сборная России не будет допущена к хоккейному турниру на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее место займет Франция.

Российские хоккеисты не принимают участие в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.

Ранее капитан сборной Германии Мориц Зайдер высказался за возвращение россиян на турниры. «Они лучшие в мире, но их правители — не моя забота. Так что в целом, конечно, я за, но есть высшие силы, которые я не могу контролировать», — отметил немецкий хоккеист.

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