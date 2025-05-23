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13:10, 23 мая 2025Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион из России призвал перекрыть Европе газ

Олимпийский чемпион Тихонов призвал перекрыть Европе газ после критики Гашека
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Тихонов

Александр Тихонов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил слова двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о том, что чехам нужно запретить работать в России. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

Тихонов призвал перекрыть Европе газ после критики Гашека. «Он абсолютно сумасшедший. Был уважаемым человеком, а сейчас стал слабоумным», — посчитал он.

Ранее Гашек обратился к властям после того, как чешский защитник Либор Шулак подписал контракт с владивостокским «Адмиралом». Он заявил, что его сограждане не должны работать в такой вражеской стране, как Россия.

Шулак выступает за клубы Континентальной хоккейной лиги с 2019 года. Защитник играл за «Северсталь», «Адмирал» и «Авангард». Его новый контракт с владивостокской командой рассчитан на два года.

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