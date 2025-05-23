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14:11, 23 мая 2025Экономика

Дагестанских чиновников накажут за рухнувший мост

Против чиновников из Дагестана возбудили уголовное дело после обрушения моста
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Против чиновников из Дагестана возбудили уголовное дело после обрушения моста XIX века. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

Речь идет о мосте в селе Кунки, который имеет статус объекта культурного наследия. 18 мая обочина конструкции обвалилась, из-за чего использовать переправу больше нельзя. По данным Следственного комитета, мост сломался из-за местных властей, которые с 2017 года не предпринимали никаких мер, чтобы сохранить сооружение и обезопасить жителей.

Чиновников обвиняют в халатности и нарушении норм по сохранению исторических объектов. Следователи выясняют, кто именно отвечал за содержание моста.

Ранее в алтайском селе Загайново обрушился мост, соединяющий часть поселка с остальным миром. Власти населенного пункта решили не восстанавливать конструкцию.

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