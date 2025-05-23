Дагестанских чиновников накажут за рухнувший мост

Против чиновников из Дагестана возбудили уголовное дело после обрушения моста

Против чиновников из Дагестана возбудили уголовное дело после обрушения моста XIX века. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

Речь идет о мосте в селе Кунки, который имеет статус объекта культурного наследия. 18 мая обочина конструкции обвалилась, из-за чего использовать переправу больше нельзя. По данным Следственного комитета, мост сломался из-за местных властей, которые с 2017 года не предпринимали никаких мер, чтобы сохранить сооружение и обезопасить жителей.

Чиновников обвиняют в халатности и нарушении норм по сохранению исторических объектов. Следователи выясняют, кто именно отвечал за содержание моста.

Ранее в алтайском селе Загайново обрушился мост, соединяющий часть поселка с остальным миром. Власти населенного пункта решили не восстанавливать конструкцию.