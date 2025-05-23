ФХР прокомментировала недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду

ФХР: Окончательное решение по допуску сборной России на Олимпиаду примут позднее

Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала недопуск сборной России на Олимпиаду 2026 года в Италии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ФХР.

«IIHF [Международная федерация хоккея на льду], ОКР [Олимпийский комитет России] и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу. Окончательное решение будет принято позднее», — сказано в заявлении ФХР.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.

Ранее портал Sportacentrs сообщил, что сборную России не допустили до Олимпиады 2026 года. По данным источника, место российской команды на турнире займет Франция.