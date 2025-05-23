Генсека парламента Финляндии обвинили в госизмене

Yle: Генсека парламента Финляндии Пелттари подозревают в государственной измене

Генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари подозревают в государственной измене. Об этом сообщает финское агентство Yle.

«Пелттари подозревается в совершении должностных преступлений на своей предыдущей работе главой Полиции безопасности SUPO. Дело расследуется как разглашение государственной тайны, связанной с национальной безопасностью», — передает издание.

Как утверждается, расследование может быть связано с информационной операцией, якобы проведенной спецслужбами России летом 2023 года, в рамках которой сотрудники SUPO взаимодействовали с «российскими информаторами».

Ранее в Пограничной службе Финляндии сообщили, что страна завершила строительство первых 35 километров пограничного забора высотой 4,5 метра на закрытой восточной границе с Россией. В ведомстве заявили, что решение стало ответом на увеличившийся поток мигрантов, проходящих в страну через восточную границу.