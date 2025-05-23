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15:00, 23 мая 2025Мир

Глава МИД Польши призвал ЕС готовиться к утрате США интереса к Украине и Европе

Сикорский: ЕС нужно быть готовым, что США утратят интерес к Украине и Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: INQUAM PHOTOS / Malina Norocea / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) следует готовиться к тому, что США утратят интерес к Украине и Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье для Le Monde.

«Мы должны подготовиться к тому, что США полностью утратят интерес не только в отношении Украины, но и Европы», — написал он.

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что в текущих геополитических реалиях такая ситуация ставит перед Евросоюзом экзистенциальный выбор. Объединению придется либо играть на одной арене с крупнейшими державами и участвовать в мировой истории, либо «осудить себя на отчуждение».

По словам главы МИД Польши, Европа выбрала первый путь и уже многое для этого сделала. В частности, он уточнил, что ЕС увеличил оборонные расходы.

Ранее также Сикорский выразил мнение, что общеевропейская армия не появится никогда. Он подчеркнул, что Европа создает сейчас силы быстрого реагирования.

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