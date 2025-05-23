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17:36, 23 мая 2025Спорт

Губерниев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ

Губерниев назвал «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за победу в РПЛ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.

«Шансов на титул больше у "Зенита" в пропорции 60 на 40. На "Краснодаре" может сказаться груз ответственности. Все же «Зенит» поопытнее в ответственных матчах», — заявил Губерниев.

Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» занимает первое место в таблице и опережает «Зенит» на одно очко. «Краснодар» в последнем матче сыграет на своем поле с московским «Динамо», «Зенит» в Санкт-Петербурге примет грозненский «Ахмат». Обе встречи состоятся 24 мая в 16:30 МСК.

Ранее Губерниев заявил о регрессе российского спорта. «Вообще после отстранения мы должны пугаться за весь наш спорт, не только за хоккей, но и за футбол, и за лыжи, и за биатлон. Наш истинный уровень мы увидим, когда вернемся», — отметил он.

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