Forbes назвал «Краснодар» самым эффективным клубом России

«Краснодар» назвали самым эффективным клубом России. Об этом пишет Forbes.

«Краснодар» в этом рейтинге опередил московские «Динамо» и «Спартак», которые стали вторым и третьим соответственно. В топ-5 списка вошли только футбольные клубы.

Первый нефутбольный представитель занимает шестую строчку. Это хоккейный «Авангард» из Омска.

Клубы оценивались по следующим параметрам: средняя посещаемость домашних матчей, средняя заполняемость арены на домашних матчах, прибыль/убыток клуба, аудитория социальных сетей, популярность в соцмедиа, индекс интереса интернет-аудитории и спортивные результаты. У каждого показателя был свой удельный вес, самый большой — у спортивных результатов.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Шансов на титул больше у "Зенита" в пропорции 60 на 40. На "Краснодаре" может сказаться груз ответственности. Все же "Зенит" поопытнее в ответственных матчах», — заявил Губерниев.