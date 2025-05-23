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22:46, 23 мая 2025Спорт

«Краснодар» назвали самым эффективным клубом России

Forbes назвал «Краснодар» самым эффективным клубом России
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Краснодар» назвали самым эффективным клубом России. Об этом пишет Forbes.

«Краснодар» в этом рейтинге опередил московские «Динамо» и «Спартак», которые стали вторым и третьим соответственно. В топ-5 списка вошли только футбольные клубы.

Первый нефутбольный представитель занимает шестую строчку. Это хоккейный «Авангард» из Омска.

Клубы оценивались по следующим параметрам: средняя посещаемость домашних матчей, средняя заполняемость арены на домашних матчах, прибыль/убыток клуба, аудитория социальных сетей, популярность в соцмедиа, индекс интереса интернет-аудитории и спортивные результаты. У каждого показателя был свой удельный вес, самый большой — у спортивных результатов.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Шансов на титул больше у "Зенита" в пропорции 60 на 40. На "Краснодаре" может сказаться груз ответственности. Все же "Зенит" поопытнее в ответственных матчах», — заявил Губерниев.

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