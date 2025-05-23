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14:27, 23 мая 2025Спорт

«Крылья Советов» получили лицензию на следующий сезон

Самарские «Крылья Советов» получили лицензию на следующий сезон РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» получили лицензию Российского футбольного союза (РФС) на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

В клубе заявили, что процесс был длительным, однако руководство находилось в конструктивном диалоге с РФС и смогло в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов. «Перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи по достижению спортивного результата», — подчеркнули самарцы.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что три клуба не прошли лицензирование. Отмечалось, что командам дали время на устранение проблем до 23 мая. Карпов заявил, что позитивный прогноз на лицензирование сохраняют только «Крылья Советов».

В турнирной таблице текущего розыгрыша Российской премьер-лиги «Крылья Советов» занимают десятое место. Команда набрала 30 очков.

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