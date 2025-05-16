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15:24, 16 мая 2025Спорт

Три клуба не прошли лицензирование для РПЛ

Карпов: «Химки», «Крылья» и «Черноморец» не прошли лицензирование для РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Роберт Мехия (Химки) и Егор Голенков (Ростов)

Роберт Мехия (Химки) и Егор Голенков (Ростов). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Три клуба не прошли лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, в списке оказались самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки» и новороссийский «Черноморец». Командам дали время на устранение проблем до 23 мая. Карпов заявил, что позитивный прогноз на лицензирование сохраняют только «Крылья».

В турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» занимают десятое место, а «Химки» располагаются на 12-й строчке. «Черноморец» идет третьим в Первой лиге.

Ранее самарский губернатор Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге команды в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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