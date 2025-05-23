КТК запустил в работу атакованную ВСУ в феврале станцию «Кропоткинская»

КТК запустил в работу «Кропоткинскую», восстановленную после атаки дронов ВСУ

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) объявил о запуске в работу с 23 мая нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани, которую в феврале атаковали беспилотники ВСУ. Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Кропоткинская» после ударов, нанесенных 17 февраля, получила серьезные повреждения и была выведена из эксплуатации. Прокачка казахстанской нефти на время восстановительных работ снижалась примерно на треть.

В КТК отметили, что в ходе проведенных работ были отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления.

Там указали, что НПС работает сейчас в штатном режиме перекачки нефти, но ее прием со станции «Кавказская» стороннего владельца по подводящему нефтепроводу не осуществляется. «Кавказскую» спустя месяц после «Кропоткинской» также атаковали украинские дроны.

КТК соединяет некоторые нефтяные месторождения Казахстана и России с морским терминалом в Новороссийске. Несколько дней назад США скорректировали санкции, разрешив на постоянной основе операции, связанные с КТК, которые ранее запретили определением Минфина от 10 января 2025 года.

