Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:55, 23 мая 2025Экономика

КТК запустил в работу атакованную ВСУ в феврале станцию «Кропоткинская»

КТК запустил в работу «Кропоткинскую», восстановленную после атаки дронов ВСУ
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) объявил о запуске в работу с 23 мая нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани, которую в феврале атаковали беспилотники ВСУ. Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Кропоткинская» после ударов, нанесенных 17 февраля, получила серьезные повреждения и была выведена из эксплуатации. Прокачка казахстанской нефти на время восстановительных работ снижалась примерно на треть.

В КТК отметили, что в ходе проведенных работ были отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления.

Там указали, что НПС работает сейчас в штатном режиме перекачки нефти, но ее прием со станции «Кавказская» стороннего владельца по подводящему нефтепроводу не осуществляется. «Кавказскую» спустя месяц после «Кропоткинской» также атаковали украинские дроны.

КТК соединяет некоторые нефтяные месторождения Казахстана и России с морским терминалом в Новороссийске. Несколько дней назад США скорректировали санкции, разрешив на постоянной основе операции, связанные с КТК, которые ранее запретили определением Минфина от 10 января 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили против участия помощника Путина в переговорах по Украине. В чем причина?

    Россиян предупредили о многочасовых задержках в аэропортах Москвы

    Российская отличница попыталась покончить с собой после провала пересдачи в школе

    Глава МВД России рассказал об операции по раскрытию транснационального наркосообщества

    На Украине ответили на слова Трампа про обмен пленными

    Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место авиакатастрофы

    В России раскрыли возможное содержание меморандума по прекращению огня

    У российского издательства учебников отсудили миллиарды рублей

    КТК запустил в работу атакованную ВСУ в феврале станцию «Кропоткинская»

    Стало известно о существенном продвижении ВС России в Волчанске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости