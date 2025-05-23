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11:19, 23 мая 2025Спорт

Мартен Фуркад отреагировал на переход ему золота Олимпиады россиянина

Биатлонист Фуркад заявил, что счастлив переходу ему золота Олимпиады Устюгова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Florian Frison / Dppi / Globallookpress.com

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на то, что золотая медаль Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российского биатлониста Евгения Устюгова перешла ему. Его слова приводит La Depeche.

«Да, я счастлив, но в каком-то смысле это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК», — заявил Фуркад. Он добавил, что теперь оставит след в биатлоне, победив на трех разных Олимпиадах.

22 мая Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов Олимпиады-2010. В итоге спортсмен окончательно лишился золота и бронзы Игр-2010. Кроме того, у него отнимут серебряные медали, завоеванные на домашнем чемпионате мира.

Золото масс-старта Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере перейдет к Фуркаду. Таким образом, француз станет обладателем шести золотых наград на трех Олимпиадах.

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