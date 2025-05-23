Мартен Фуркад отреагировал на переход ему золота Олимпиады россиянина

Биатлонист Фуркад заявил, что счастлив переходу ему золота Олимпиады Устюгова

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на то, что золотая медаль Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российского биатлониста Евгения Устюгова перешла ему. Его слова приводит La Depeche.

«Да, я счастлив, но в каком-то смысле это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК», — заявил Фуркад. Он добавил, что теперь оставит след в биатлоне, победив на трех разных Олимпиадах.

22 мая Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов Олимпиады-2010. В итоге спортсмен окончательно лишился золота и бронзы Игр-2010. Кроме того, у него отнимут серебряные медали, завоеванные на домашнем чемпионате мира.

Золото масс-старта Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере перейдет к Фуркаду. Таким образом, француз станет обладателем шести золотых наград на трех Олимпиадах.