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05:00, 23 мая 2025Забота о себе

Названы недопустимые в спальне и моментально убивающие страсть поступки

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эксперт по сексу и отношениям Алекса Джонстон назвала несколько поступков, которые моментально убивают страсть и желание заняться сексом. Ее список недопустимых в спальне вещей приводит издание Iol.

Джонстон указала, что самая очевидная и тем не менее наиболее распространенная причина неудачного секса — это неприятный запах тела и плохая гигиена. Также испортить интимный момент могут внезапные звуки, издаваемые телом. «Это абсолютно естественно, но все равно неловко. Если это случилось, лучше всего посмеяться», — дала совет эксперт.

Также, по мнению специалистки, не стоит в постели устраивать представление: наигранно стонать, изображать страсть и тем более выкрикивать оскорбления. Но и заниматься любовью в полной тишине тоже плохая идея. «Не нужно комментировать все, но короткие фразы или звуки удовольствия помогают усилить близость и придают уверенности», — отметила Джонстон.

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Она добавила, что гарантировано испортит секс то, что человек ответить на телефонный звонок или будет проверять уведомления на смартфоне. Также не самое приятное впечатление оставляет стремление партнера побыстрее закончить секс или, наоборот, пассивное ожидание оргазма. По словам эксперта, и в том и другом случае партнер будет ощущать, что его не ценят.

Наконец, самым частым маркером плохого секса Джонстон назвала отсутствие прелюдии. Она пояснила, что предварительные ласки не только помогают физически настроиться на близость, но и укрепляют эмоциональную связь партнеров, чувства взаимоуважения и безопасности.

Ранее писательница и эксперт по сексу Лиза Мангалдас назвала безопасную, по ее мнению, частоту мастурбации. Она считает, что норма самоудовлетворения индивидуальна, главное, чтобы она не вредила другим аспектам жизни.

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