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15:28, 23 мая 2025Экономика

Падение цен на бытовую технику в России объяснили

Аналитик Беляев: Падение цен на бытовую технику обусловлено ограниченным спросом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Нынешнее падение цен на бытовую технику в российских магазинах обусловлено в том числе ограниченным спросом на внутреннем рынке. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, его слова приводит «Ридус».

Значительная часть бытовой техники в России покупается в кредит. Это обусловлено регулярным повышением розничных цен. Жесткая же денежно-кредитная политика (ЦБ) оказала значительное влияние на стоимость займов. В результате сейчас процентные ставки по потребительских кредитам в стране находятся на очень высоком уровне, пояснил Беляев.

Это обстоятельство, в свою очередь, в значительной степени охлаждает внутренний спрос, отметил эксперт. «Сейчас, простите, мало идиотов, готовых брать займы под высокий процент», — заявил Беляев.

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К числу других важных причин снижения розничных цен на бытовую технику он отнес «моральное устаревание» представленного на полках ассортимента и хитрую маркетинговую стратегию ретейлеров. «Когда товар только-только появился на рынке, на него устанавливается завышенная цена <...> А потом стоимость модели резко сокращается, и тогда все бегут за ней в магазины», — объяснил аналитик. Подобная стратегия, отметил он, особенно хорошо работает на фоне слухов о сложностях с поставками в РФ из-за западных санкций.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные опрошенных экспертов сообщила о заметном снижение розничных цен на бытовую технику. С начала весны 2025 года стоимость подобного вида продукции для дома в России подешевела в среднем на 10-20 процентов. Стоимость мелкой бытовой техники в апреле-мае снизилась на 16 процентов, цены на плиты и духовки — на 10 процентов, на микроволновые печи — на 7 процентов, а на холодильники — на 11 процентов. Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов связал подобную динамику в том числе с укрепление курса рубля к доллару.

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