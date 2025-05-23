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08:35, 23 мая 2025Мир

Раскрыты попытки Британии ограничить российский флот на Черном море

Келин: Британия пытается ограничить флот РФ на Черном море, помогая Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Великобритания продолжает заниматься укреплением военно-морского потенциала Украины, чтобы ограничить возможности российского флота на Черном море. Об этом заявил посол России в королевстве Андрей Келин, его слова передает РИА Новости.

«Великобритания всегда делала это, еще задолго до начала специальной военной операции. Таким способом Лондон пытается стреножить флот России на Черном море, несмотря на тот факт, что соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», — отметил дипломат.

20 мая Великобритания ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с якобы «теневым флотом» России, перевозящих российскую нефть.

14 мая эстонские корабли при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, вышедший из порта Сикка, Индия, и направлявшийся в Россию. Позднее выяснилось, что судно смогло уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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