«Реал» объявил об уходе Анчелотти

«Реал» объявил об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера

Руководство мадридского «Реала» объявило об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера. Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

В команде поблагодарили 65-летнего специалиста и пожелали ему удачи. Отмечается, что последний матч «Реал» проведет под руководством тренера 24 мая.

The Athletic сообщал, что Анчелотти уже нашел себе новое место работы. Он возглавит сборную Бразилии.

Анчелотти работал с «Реалом» с 2021 года. До этого он возглавлял испанскую команду с 2013-го по 2015-й. Вместе с мадридцами тренер по два раза стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.