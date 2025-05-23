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13:31, 23 мая 2025Наука и техника

Российская «Игла» пробила беспилотник до платы

ТАСС: На испытаниях российский патрон IGLA пробил беспилотник до платы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

На испытаниях российский патрон IGLA («Игла») пробил беспилотник до материнской платы. Об этом со ссылкой на представителя предприятия-разработчика, входящего в госкорпорацию «Ростех», сообщает ТАСС.

«При попадании также поражаются винты, аккумулятор, дробь может пройти сквозь раму. Были прецеденты, когда дроны дымились и загорались после попадания», — сказал собеседник.

По его словам, поражающие элементы в патроне включают сплав вольфрама, никеля и железа, а дробь летит очень кучно.

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Ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев заявил, что украинские дроны китайского производства серии Mavic разлетаются на осколки после попадания IGLA.

В октябре «Ростех» впервые представил антидроновые патроны IGLA для ружей серии LEX на выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в Москве.

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