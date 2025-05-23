Россиянам назвали семь симптомов тромбоза

Появление ночных судорог характерно для тромбоза глубоких вен, сообщил кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург клиники «Медскан Hadassah» Олег Гулаев. Этот и другие симптомы формирования кровяного сгустка, который препятствует свободному току крови в организме человека, специалист перечислил в разговоре с «Лентой.ру».
Хирург отметил, что способность к свертыванию — одно из важных свойств крови. Он объяснил, что если бы этого не происходило, то люди рисковали бы погибнуть от незначительных травм.
«Однако в некоторых случаях образование кровяного сгустка (тромба) происходит не в месте повреждения, а внутри кровеносного сосуда. Такое состояние называется тромбозом. Оно мешает нормальному кровотоку, снабжению тканей и органов кислородом», — добавил Гулаев.
Тромб может перекрыть кровоток частично или полностью, а еще — отделиться от стенки сосуда и вместе с кровью перемещаться по организму. Среди опасных последствий возможны инфаркты, инсульты, тромбоэмболия — закупорка тромбом легочной артерии
При этом врач рассказал, что кровяные сгустки появляются и исчезают в организме человека постоянно. Он объяснил, что это совершенно нормально. Однако в некоторых случаях, по его словам, равновесие смещается в сторону тромбообразования.
«Организм далеко не всегда сигнализирует о появлении тромба: в каждом третьем случае никаких симптомов не наблюдается. Иногда люди отмечают лишь незначительный дискомфорт, который связывают с долгим хождением или, наоборот, длительным нахождением в одной позе, но никак не с состоянием, опасным для жизни», — предупредил хирург.
Есть несколько признаков, на которые обязательно нужно обратить внимание. Они характерны для так называемого тромбоза глубоких вен: покраснение кожи в месте, где мог образоваться сгусток, отек конечности, в которой появился тромб, сильная боль, бледность или даже синюшность конечности, чрезмерная чувствительность кожи пораженной конечности, ощущение тяжести, затрагивающее только одну ногу, появление ночных судорог
Гулаев предостерег, что риску тромбоза более подвержены курильщики, люди старше 60 лет, люди с лишним весом, женщины, принимающие противозачаточные препараты, пациенты с варикозным расширением вен. Кроме того, вероятность появления тромба повышается на фоне ограниченной подвижности, добавил он.
«Тромб может появиться где угодно, а его возникновение может не сопровождаться даже минимальным дискомфортом. Однако появление признаков, которых пациент раньше не испытывал, — однозначный повод для немедленного обращения к специалисту. Обнаружить и устранить тромб можно разными способами — тактику выберет лечащий врач в зависимости от анамнеза», — заключил Гулаев.
Ранее терапевт Игорь Видяскин рассказал, что для профилактики образования тромбов при долгом перелете нужно вставать и прогуливаться по салону самолета каждый час, а также выполнять упражнения на сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах.