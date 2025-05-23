Россиянам назвали семь симптомов тромбоза

Хирург Гулаев: Появление ночных судорог характерно для тромбоза глубоких вен

Появление ночных судорог характерно для тромбоза глубоких вен, сообщил кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург клиники «Медскан Hadassah» Олег Гулаев. Этот и другие симптомы формирования кровяного сгустка, который препятствует свободному току крови в организме человека, специалист перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Хирург отметил, что способность к свертыванию — одно из важных свойств крови. Он объяснил, что если бы этого не происходило, то люди рисковали бы погибнуть от незначительных травм.

«Однако в некоторых случаях образование кровяного сгустка (тромба) происходит не в месте повреждения, а внутри кровеносного сосуда. Такое состояние называется тромбозом. Оно мешает нормальному кровотоку, снабжению тканей и органов кислородом», — добавил Гулаев.

Тромб может перекрыть кровоток частично или полностью, а еще — отделиться от стенки сосуда и вместе с кровью перемещаться по организму. Среди опасных последствий возможны инфаркты, инсульты, тромбоэмболия — закупорка тромбом легочной артерии Олег Гулаев кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург клиники «Медскан Hadassah»

При этом врач рассказал, что кровяные сгустки появляются и исчезают в организме человека постоянно. Он объяснил, что это совершенно нормально. Однако в некоторых случаях, по его словам, равновесие смещается в сторону тромбообразования.

«Организм далеко не всегда сигнализирует о появлении тромба: в каждом третьем случае никаких симптомов не наблюдается. Иногда люди отмечают лишь незначительный дискомфорт, который связывают с долгим хождением или, наоборот, длительным нахождением в одной позе, но никак не с состоянием, опасным для жизни», — предупредил хирург.

Есть несколько признаков, на которые обязательно нужно обратить внимание. Они характерны для так называемого тромбоза глубоких вен: покраснение кожи в месте, где мог образоваться сгусток, отек конечности, в которой появился тромб, сильная боль, бледность или даже синюшность конечности, чрезмерная чувствительность кожи пораженной конечности, ощущение тяжести, затрагивающее только одну ногу, появление ночных судорог Олег Гулаев кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург клиники «Медскан Hadassah»

Гулаев предостерег, что риску тромбоза более подвержены курильщики, люди старше 60 лет, люди с лишним весом, женщины, принимающие противозачаточные препараты, пациенты с варикозным расширением вен. Кроме того, вероятность появления тромба повышается на фоне ограниченной подвижности, добавил он.

«Тромб может появиться где угодно, а его возникновение может не сопровождаться даже минимальным дискомфортом. Однако появление признаков, которых пациент раньше не испытывал, — однозначный повод для немедленного обращения к специалисту. Обнаружить и устранить тромб можно разными способами — тактику выберет лечащий врач в зависимости от анамнеза», — заключил Гулаев.

Ранее терапевт Игорь Видяскин рассказал, что для профилактики образования тромбов при долгом перелете нужно вставать и прогуливаться по салону самолета каждый час, а также выполнять упражнения на сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах.