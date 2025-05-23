Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:00, 23 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали семь симптомов тромбоза

Хирург Гулаев: Появление ночных судорог характерно для тромбоза глубоких вен
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

Появление ночных судорог характерно для тромбоза глубоких вен, сообщил кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург клиники «Медскан Hadassah» Олег Гулаев. Этот и другие симптомы формирования кровяного сгустка, который препятствует свободному току крови в организме человека, специалист перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Хирург отметил, что способность к свертыванию — одно из важных свойств крови. Он объяснил, что если бы этого не происходило, то люди рисковали бы погибнуть от незначительных травм.

«Однако в некоторых случаях образование кровяного сгустка (тромба) происходит не в месте повреждения, а внутри кровеносного сосуда. Такое состояние называется тромбозом. Оно мешает нормальному кровотоку, снабжению тканей и органов кислородом», — добавил Гулаев.

Тромб может перекрыть кровоток частично или полностью, а еще — отделиться от стенки сосуда и вместе с кровью перемещаться по организму. Среди опасных последствий возможны инфаркты, инсульты, тромбоэмболия — закупорка тромбом легочной артерии

Олег Гулаевкандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург клиники «Медскан Hadassah»

При этом врач рассказал, что кровяные сгустки появляются и исчезают в организме человека постоянно. Он объяснил, что это совершенно нормально. Однако в некоторых случаях, по его словам, равновесие смещается в сторону тромбообразования.

«Организм далеко не всегда сигнализирует о появлении тромба: в каждом третьем случае никаких симптомов не наблюдается. Иногда люди отмечают лишь незначительный дискомфорт, который связывают с долгим хождением или, наоборот, длительным нахождением в одной позе, но никак не с состоянием, опасным для жизни», — предупредил хирург.

Есть несколько признаков, на которые обязательно нужно обратить внимание. Они характерны для так называемого тромбоза глубоких вен: покраснение кожи в месте, где мог образоваться сгусток, отек конечности, в которой появился тромб, сильная боль, бледность или даже синюшность конечности, чрезмерная чувствительность кожи пораженной конечности, ощущение тяжести, затрагивающее только одну ногу, появление ночных судорог

Олег Гулаевкандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург клиники «Медскан Hadassah»

Гулаев предостерег, что риску тромбоза более подвержены курильщики, люди старше 60 лет, люди с лишним весом, женщины, принимающие противозачаточные препараты, пациенты с варикозным расширением вен. Кроме того, вероятность появления тромба повышается на фоне ограниченной подвижности, добавил он.

«Тромб может появиться где угодно, а его возникновение может не сопровождаться даже минимальным дискомфортом. Однако появление признаков, которых пациент раньше не испытывал, — однозначный повод для немедленного обращения к специалисту. Обнаружить и устранить тромб можно разными способами — тактику выберет лечащий врач в зависимости от анамнеза», — заключил Гулаев.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Ранее терапевт Игорь Видяскин рассказал, что для профилактики образования тромбов при долгом перелете нужно вставать и прогуливаться по салону самолета каждый час, а также выполнять упражнения на сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Какие детали необходимо учесть?

    Американские ученые просчитали сценарий «ядерной зимы» на случай войны России и США

    Российские военные рассказали об освобождения села в ДНР

    В США заявили о крахе фронта на Украине

    В Британии заявили о разбитых надеждах ЕС из-за разговора Трампа и Путина

    Россиянам рассказали о признаках спелой черешни

    Тревел-блогер рассказал о реакции мексиканцев на реальную жизнь в России после санкций

    В России заочно арестовали комбрига ВСУ

    В России рассказали о приближении войск к ключевому узлу ВСУ для атак на Курскую область

    Пострадавшего при атаке дрона курского чиновника экстренно доставили в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости