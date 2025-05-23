СК завершил расследование дела пытавшегося отравить соперника пирожком с ртутью россиянина

СК передаст в суд дело пытавшегося отравить соперника пирожком с ртутью в Москве

Следователи завершили расследование уголовного дела пытавшегося отравить соперника пирожком с ртутью в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Фигурант — москвич. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Все материалы переданы для отправления в суд.

В марте Мосгорсуд оставил подозреваемого под стражей.

Преступление произошло из-за ревности к 24-летней коллеге. Женатым мужчинам нравилась одна и та же девушка. В итоге один из них решил отравить соперника.

Подозрения у следователей появились в тот момент, когда пришли результаты анализов — у одного из пострадавших в организме ртути не обнаружили. Вместе с этим он путался в показаниях. Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, москвич купил не менее четырех градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц, а потом — в слойки, купленные для знакомого. После того как потерпевшего госпитализировали, мужчина также обратился в больницу с жалобами на отравление. Таким образом он хотел избежать подозрений.