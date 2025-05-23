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17:25, 23 мая 2025Экономика

Список допущенных к работе в такси машин назвали «гаданием на кофейной гуще»

Моржаретто: Список из 8 допущенных к работе в такси машин неокончательный
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Опубликованный список из восьми машин, которые подпадают под закон о локализации автомобилей такси, неокончательный и является «гаданием на кофейной гуще». Таким его назвал автоэксперт Игорь Моржаретто, его цитирует ТАСС.

Ранее журнал «За рулем» выложил список из восьми моделей, которые удовлетворяют критериям закона о локализации автомобилей такси и могут быть допущены к пассажирским перевозкам. В него вошли Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.

«У нас в стране открывается в ближайшее время еще как минимум парочка сборочных предприятий, которые заключили СПИКИ (специальный инвестиционный контракт — «прим. Ленты.ру»), тоже, наверное, попадут в этот список, так что сейчас это гадание на кофейной гуще, но те машины, которые названы, попадут в список однозначно», — пояснил Моржаретто.

Автомобили из опубликованного перечня соответствуют требованиям закона, однако последний еще не вступил в силу, поэтому сложно сказать, какие именно модели появятся в окончательном списке, добавил эксперт.

Согласно тексту закона, машины допустят до работы в такси лишь при выполнении одного из двух условий — либо общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному кабмином для госзакупок, либо автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. В дальнейшем количество набранных баллов локализации станет единственным критерием. Итоговый, согласно проекту, перечень будет утверждать Минпромторг РФ.

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