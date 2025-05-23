Тигры растерзали девятую жертву за 13 дней

Hindustan Times: В Индии тигры загрызли девятого человека за 13 дней

В одном и том же регионе Индии жертвами тигров за 13 дней стали девять человек. Об этом сообщает Hindustan Times.

В четверг, 23 мая, у границы заповедника Тадоба-Андхари, штат Махараштра, 55-летний пастух Банду Парашурам Ураде вместе с 35-летним племянником Кишором Мадхукарм Ураде выгонял скот на выпас. В этот момент хищник внезапно напал на мужчин, растерзал Банду и серьезно ранил Кишора. Ему чудом удалось добраться до деревни и позвать на помощь.

Тело Банду позже нашли в лесу Косби недалеко от заповедника. Кишора госпитализировали в тяжелом состоянии. Местные жители и лесники ведут поиски зверя, чтобы предотвратить новые нападения.

При этом 17 мая тигры из заповедника Тадоба-Андхар растерзали 70-летнего Риши Пендора из деревни Бхандурна. А 18 мая зверь набросился на 63-летнего Мароти Шенде, который собирал листья чернодревесной хурмы в лесном массиве Талохи.

До этого 14 мая хищник лишил жизни жительницу деревни Карбада, 54-летнюю Качрабаи Бхарде. Утром 13 мая недалеко от деревни Бадурни зверь растерзал 30-летнюю Бхуванешваи Бхендре. 11 мая в лесу нашли останки 65-летней Нималы Шенде из деревни Нагла. 10 мая за одно нападения тигр расправился сразу с тремя жертвами из деревни Мендхамал — 55-летней Кантабай Чоудхари, ее 30-летней невесткой Шубханги Чоудхари и 50-летней Сарикой Шенде.

Во вторник, 13 мая, сообщалось, что властям удалось поймать тигрицу-людоеда, которую подозревали в атаках на людей. По всей видимости, нападения совершали несколько тигров, или пойманная самка была непричастна к серии атак.