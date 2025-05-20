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05:01, 20 мая 2025Из жизни

Тигры растерзали восемь человек за восемь дней

TOI: В Индии тигры загрызли восьмого человека за восемь дней
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В одном и том же регионе Индии жертвами тигров за восемь дней стали восемь человек. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Очередные нападения произошли в районе Чандрапур, штат Махараштра, в минувшие выходные. В субботу, 17 мая, тигры из заповедника Тадоба-Андхар растерзали 70-летнего Риши Пендора из деревни Бхандурна. Пендор, который, по данным властей, страдал психическим расстройством, пропал в лесу. Его тело нашли рядом с границей заповедника. В воскресенье хищник набросился на 63-летнего Мароти Шенде, который собирал листья чернодревесной хурмы в лесном массиве Талохи. Мужчину успели доставить в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь.

Пендор и Шенди стали седьмой и восьмой жертвой тигров из Тадоба-Андхар с 10 мая. До этого 14 мая хищник лишил жизни жительницу деревни Карбада, 54-летнюю Качрабаи Бхарде. Утром 13 мая недалеко от деревни Бадурни зверь растерзал 30-летнюю Бхуванешваи Бхендре. 11 мая в лесу нашли останки 65-летней Нималы Шенде из деревни Нагла. 10 мая за одно нападения тигр расправился сразу с тремя жертвами из деревни Мендхамал — 55-летней Кантабай Чоудхари, ее 30-летней невесткой Шубханги Чоудхари и 50-летней Сарикой Шенде.

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