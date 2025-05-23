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18:02, 23 мая 2025Экономика

ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 24-26 мая на отметке в 79,71 рубля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты 24-26 мая составят 79,71 рубля. Для сравнения, в четверг, 23 мая, официальный курс доллара находился на уровне в 79,74 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты примерно на 3 копейки.

Официальный курс евро, напротив, подняли на 32 копейки — с 90,2 до 90,52 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, повысили на 7 копеек — с 11,01 до 11,08 рубля.

Несмотря на продолжающееся укрепление рубля к доллару, ряд экспертов полагают, что подобная динамика в этой валютной паре продержится недолго. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует, что курс американской валюты вплотную приблизится к уровню в 100 рублей к концу 2025 года. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, считает, что пробить психологическую отметку котировкам доллара удастся уже к началу осени. Этому во многом поспособствует ожидаемое снижение цен на основные виды экспортной продукции РФ, включая нефть.

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