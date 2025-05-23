Тульский губернатор раскрыл последствия продолжающегося более двух суток налета дронов

Тульский губернатор Миляев заявил о повреждении 20 жилых домов из-за налета БПЛА

В Туле 20 жилых домов получили повреждения из-за налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который продолжается более двух суток. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«За это время в нашем регионе было зафиксировано 16 воздушных атак, в ходе которых, по уточненным данным, подразделениями ПВО Минобороны России сбито 53 беспилотника», — написал глава региона.

По его информации, в результате атаки БПЛА пострадали два человека, они находятся в больнице. Сотрудники оперативных служб продолжают обследовать территорию. Они проверяют город на наличие обломков дронов и повреждений имущества жителей.

Днем ранее, 22 мая, в Туле дрон попал в одну из многоэтажек. Обломки беспилотника со взрывчаткой также упали на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса. В городе после отражения атаки БПЛА нашли четыре неразорвавшиеся осколочно-фугасные бомбы. Масса одного снаряда составляет 60 килограммов.