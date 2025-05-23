У бывшего российского вице-губернатора заберут активы за взятки на 136 миллионов рублей

Суд рассмотрит иск об изъятии имущества рязанского экс-вице-губернатора Грекова

Советский районный суд Рязани приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры России об изъятии имущества бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, осужденного на 17 лет колонии за получение взяток в размере 136 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство намерено конфисковать в доход государства активы, приобретенные экс-чиновником на неподтвержденные доходы.

16 мая этот же суд признал Грекова виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. По версии следствия, в период с 2018 по 2021 годы он получил от предпринимателей незаконное вознаграждение, взамен пообещав содействие заключению госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений региона. Также была арестована бывший заместитель министра здравоохранения области, экс-сенатор Ирина Петина.

В декабре 2020 года на пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить Грекову звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Эта информация не подтвердилась, а через год госслужащий ушел с поста.

В декабре 2024 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Также под стражу заключен бывший заместитель председателя регионального правительства Артем Никитин.