У бывшего высокопоставленного полицейского изъяли имущество почти на 70 миллионов рублей

В Новосибирске суд изъял имущество на 69 млн руб. у экс-главы отдела УМВД Хомина

В Новосибирске суд по иску Генпрокуратуры России изъял имущество бывшего начальника городского отдела экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) УМВД России Андрея Хомина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили, что Хомин за счет доходов, законность которых не подтверждена, приобрел 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью свыше 300 квадратных метров, 14 автомобилей и гидроцикл. Общая стоимость имущества превысила 69 миллионов рублей.

В Генпрокуратуре сообщили, что бывший высокопоставленный полицейский оформлял коррупционные активы на родственников и близких, чтобы сокрыть свое реальное имущественное положение. В том числе имущество регистрировалось на бывшую супругу, с которой в 2017 году он формально расторг брак, но продолжал вести совместное хозяйство.

О задержании Хомина стало известно 21 сентября 2023 года. Он обвиняется в получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности на территории Новосибирска.