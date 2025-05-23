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13:16, 23 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали члена банды Басаева

В Дагестане задержали члена банды Басаева, участвовавшего в вооруженном мятеже
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Дагестане задержали участника банды Басаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

По данным ведомства, в августе 1999 года он принимал участие в вооруженном мятеже в Ботлихском районе с целью нарушения территориальной целостности России.

Сотрудники ФСБ и МВД при поддержке подразделения СОБРа в одном из населенных пунктов Кайтагского района задержали мужчину, который входил в состав вооруженных формирований, возглавляемых Шамилем Басаевым и Хаттабом.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за нападения на полицейских в 1999 году в составе банды Басаева.

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